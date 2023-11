Meloni | “Io leader più influente in Europa? Ho smentito i pronostici”

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – Una battuta per evitare l’autocelebrazione: secondo Politico.eu sono lapiùd’? “Si figuri come siamo messi…”. Giorgia, ospite dello speciale di Porta a Porta sulle mafie che andrà in onda stasera scherza con Bruno Vespa ma poi torna seria ed elenca uno a uno i successi che le hanno conferito la riconosciuta autorevolezza. “Se merito” il riconoscimento “non lo posso dire. Ho, ancora una volta: quando da primo ministro sono arrivata inmi si guardava come fossi una specie di marziano con le antenne, un mostro, un’impresentabile…”. “Si diceva che l’Italia sarebbe stata isolata a livello internazionale: non lo so, mi dica lei… Hanno detto che l’economia italiana sarebbe crollata: abbiamo le ...

