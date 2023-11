LIVE Benfica-Inter 3-3 | Sanchez pareggia i conti dal dischetto!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è l’incontro valido per la quinta giornata di Champions League 2023-2024, girone D: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo stadio ‘da Luz’ di Lisbona. ???? PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP72? Ammonito Joao Mario 71? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLDALI NERAZZURRINO LA PARTITA 69? CALCIO DI RIGORE PER L’! PRIMA AZIONE PERSONALE DI THURAM CHE TENTA IL DRIBBLING E VIENE ATTERRATO IN AREA AVVERSARIA 67? Triplo cambio per l’: dentro Thuram, Barella e Cuadrado. Fuori Arnautovic, ...