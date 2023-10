Terremoti | scossa di magnitudo 4 ai Campi Flegrei

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un terremoto di4 è avvenuto alle 22:08 nell'area deia una profondità di 3 metri. E' quanto ha riferito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Laè stata avvertita nitidamente dalla popolazione a Napoli (distintamente in varie zone della città, sia nellazona collinare del Vomero che sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito), provocando spavento tra i cittadini, molti dei quali si sono riversati in strada. Decine i messaggi sui social. L'intensità è stata forte e anche piuttosto lunga. La Protezione civile fa sapere che al momento non sono stati segnalati danni".