Imma Tataranni 3 stasera su Rai 1 | trama e cast della seconda puntata | Liberaci dal male

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 2 ottobre 2023)su Rai 1 alle 21:25 torna3, nuova stagione dell'acclamata serie con Vanessa Scalera: le anticipazionie ildidal, la3 tornasu Rai 1 in prima serata con lanuova stagione (che è già a metàsua corsa: gli appuntamenti saranno in totale quattro) e i programmi sulle altre reti possono solo tremare. Una settimana fa, infatti, lad'esordio è stata seguita da quasi 5 milioni di spettatori, per 27,1 punti di share. Dati che confermano, dopo 3 stagioni, la ...