Il figlio di Prigozhin Pavel pronto a prendere il comando del gruppo Wagner

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il think tank statunitense Isw ritiene che ilventicinquenne di Yevgeny, erediterà non solo le ingenti ricchezze del defunto padre ma anche il controllo dei suoi ...

Il think tank statunitense Isw ritiene che ilventicinquenne di Yevgeny, Pavel, erediterà non solo le ingenti ricchezze del defunto padre ma anche il controllo dei suoi combattenti mercenari: il Gruppo Wagner. Ieri ...Leggi anche Russia, il futuro di Wagner:dialla guida Ucraina - Russia, Medvedev: "Istruttori britannici e fabbriche tedesche obiettivi legittimi" Ucraina, Russia si prepara a ...

Russia, il figlio di Prigozhin potrebbe guidare la Wagner Adnkronos

L'eredità d'oro di Prigozhin: al figlio destinati circa 116 milioni di euro Open

Secondo il think thank americano a guidare il gruppo Wagner dopo la morte di Yevgeny Prigozhin sarebbe il figlio 25enne Pavel, a cui l’ex cuoco ...(Adnkronos) – Potrebbe essere il figlio di Yevgeny Prigozhin, il 25enne Pavel, a guidare il gruppo di mercenari Wagner fondato dal padre defunto. Lo sostiene l’Isw, l’Institute for the study of war, s ...