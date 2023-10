Giorgia Meloni contro i giudici che non hanno convalidato i fermi | “Sono rimasta basita”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nuovo straed il Paese che governa: questa volta – un’altra volta- si scagliala magistratura, che ha preso una decisione che la vede totalmente in disaccordo. Per manifestare il suo disappunto, ovviamente, usa i social e pubblica un sentito e arrabbiato post su Facebook.non convalidati: “Non è la prima volta” Idi Cataniadeciso di non convalidare il fermo di 4 cittadini tunisini sbarcati in Italia e ovviamente già nei giorni scorsi la notizia aveva fatto impallidire il Viminale, che aveva parlato di possibile ricorso. Ora, ad intervenire è la Presidente del Consiglio, che su Facebook vala decisione del giudice ...

Non è la prima volta che finisce al centro delle polemiche . E probabilmente non sarà l'ultima. "Attaccano me per colpire Giorgia " aveva detto ...

... 'l'opposizione non c'è e soprattutto, non si vede all'orizzonte un'altra coalizione che possa dar vita a un esecutivo non guidato da. Un sinistra disperata che vorrebbe vederli cadere ...In un post su Facebook la premierattacca: "Motivazioni incredibili. Non è la prima volta che accade e purtroppo non sarà l'ultima. Ma ...

Migranti, Meloni: «Basita dalla sentenza di Catania, va contro il governo. In Italia qualcuno lavora per l'illegalità» ilmattino.it

Wolfgang Schäuble, ex ministro delle finanze di Angela Merkel, dice di "capire l'irritazione degli italiani per il fatto che la Germania fornisce un sostegno statale alle Ong di salvataggio in mare ne ...Il premier: "Siamo di fronte a una pressione migratoria senza precedenti. Basita per la sentenza del giudice a Catania". Mille bambini morti nel ...