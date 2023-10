Fabrizio Corona | Belen non sta bene | mamma Veronica e Cecilia Rodriguez in aiuto

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Che succede a? Non solo lunghi silenzi social intervallati da post in cui appare dimagrita ma innamorata.negli ultimi tempi ha clamorosamente dato forfait per due ...

Mara Venier ha ospitato Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Domenica In e, tra confessioni e battute, non sono mancati i momenti in cui la ...

Mentre i fan si preoccupano delle sue condizioni di salute,durante una trasmissione televisiva della domenica pomeriggio rivela: 'Belen non sta bene, ma può sicuramente riprendersi'. ...Belen Rodriguez: ieriha parlato di lei a Domenica In Tornando a Belen, come accennato prima nei giorni scorsi si è molto parlato di lei per via della satira di Alessandro Cattelan ...

"Belen, incinta, piangeva con me". Fabrizio Corona, un aneddoto gela De Martino (dopo 10 anni) Today.it

E’ nata una collaborazione ufficiale tra Fabrizio Corona e David Di Vita di ArteVita Concept. I due si sono conosciuti quest’estate in Costa Smeralda, in occasione delle vacanze del noto personaggio.Durante l'ospitata a "Domenica In" Corona ha confermato che Belen sta attraversando un periodo molto difficile e per questo ha deciso di rimanere lontana dalla tv ...