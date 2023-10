Fabrizio Corona a Domenica In | “Morirò presto? Spero”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) (Adnkronos) – “…”., ospite oggi 1 ottobre aIn, risponde così alla domanda di Mara Venier, stupita dalla ‘routine’ dell’ex fotografo dei Vip: poche ore di sonno, caffè, decine di pillole, cocktail.snocciola la giornata tipo, che in genere termina alle 4.30 del mattino. “Ho detto che sarei morto a 30 anni? E’ cambiata la generazione… Io non mi addormento prima delle 4.30, prendo decine di pillole, quando inizio a lavorare può succedere che passi tutta la giornata nel mio ufficio che non ha finestre… Ho riprodotto un carcere extralusso…”, racconta. “Da piccolo avevo una paura allucinante di morire, ora non ho nessuna paura.solo di morire senza ...

Fabrizio Corona è torna to a parlare di sé, ospite di Mara Venier, per i microfoni di Domenica In. Senza filtri, come sempre – a far discutere, ...

A pochi giorni dalla sua prima intervista tv da uomo libero rilasciata a Francesca Fagnani per “Belve”, Fabrizio Corona torna in ...

, figura controversa e iconica dell'Italia contemporanea, ha condiviso la sua storia e ...Benevento . Da quando è tornato in libertà ha concesso alcune interviste. L'ultima, oggi pomeriggio, a Mara Venier durante Domenica In su Rai1. Il protagonista è, l'ex re dei paparazzi, che nel corso della chiacchierata con la conduttrice ha raccontato come è cambiata la sua vita, riservando anche un ringraziamento pubblico alla psicologa - ...

Carlos Corona, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric ha una malattia genetica. Cos'è la psicosi transitori quotidianodipuglia.it

La pandemia di COVID-19 continua a diffondersi in tutto il mondo. Più paesi adottano misure preventive per contenere il virus, come la chiusura delle frontiere e il divieto di viaggi non essenziali. I ...Fabrizio Corona e la stoccata a Stefano A Domenica In Fabrizio Corona ha spaziato su diversi argomenti. Dopo aver criticato […] Fabrizio Corona e la stoccata a Stefano A Domenica In Fabrizio Corona ha ...