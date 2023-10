Buon prezzo iPhone 14 su Amazon dal 2 ottobre | effetto iPhone 15

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’15 inizia a farsi sentire e ildell’14 sucomincia ad essere sempre più interessante, proprio sullo store tanto utilizzato. Con il recentissimo lancio dei nuovi melafonini Apple, era logico che il valore commerciale dei diretti predecessori venisse rivisto al ribasso. Così è proprio in questa primissima parte die ci sono almeno un paio di occasioni da prendere in considerazione, almeno se si ha l’intenzione di acquistare un dispositivo Apple di punta. La prima offertadegna di nota riguarda l’14 standard, nel taglio di memoria da 128 GB. Per tutte le colorazioni dello specifico modello, ilda affrontare non sarà ...