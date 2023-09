“Una notizia su Garibaldi e Giselda” La prima bomba al GF | cosa è stato scoperto

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il rivoluzionato GF 2023 di Alfonso Signorini è appena cominciato eppure i bookmaker già iniziano a fare considerazioni e pronostici riguardo a chi potrebbe essere il vincitore dell’edizione. Dalla quarta puntata il conduttore ha messo un po’ di pepe dividendo il cast. Per adesso chi è il papabile vincitore, tra i molti? Sembrerebbe troppo presto ma, invece, gli attentissimi telespettatori di Canale 5 si sono già fatti un’idea sul cast, un misto di famosi e non-famosi come ai tempi di Barbara D’Urso, del GF 2023 ed avrebbe, già, individuato un concorrente preferito. Dopo laeliminazione, sembra lui il vincitore, per i bookmaker. GF 2023, perché si fanno i nomi diCome anticipato, lo scorso lunedì Alfonso Signorini ha diviso il reality in due gruppi distinti e separati. Le ‘comandanti’ nominate a ...