Ucraina | Zelensky | ' forze armate avanzano in direzione di Donetsk'

A sorpresa, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Andrij Shevchenko , ex calciatore stella del Milan, suo consigliere freelance. ...

27 set 11:41 Von der Leyen : "Avanti con aiuti Ue a Kiev anche per il futuro" 'Il sostegno finanziario dell'Ue resta un'ancora di salvezza per ...

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | Kiev: «La Wagner è tornata a Bakhmut». Zelensky nomina Shevchenko suo... Corriere della Sera

I mercenari del gruppo Wagner sono tornati a Bakhmut. Lo riferisce un reportage della Cnn sulla controffensiva in corso nell’est dell’Ucraina durante la quale – precisa l’emittente americana – le ...commenta all'ANSA la sua nomina a consigliere freelance del presidente dell'Ucraina, Zelensky. L'ex attaccante ucraino è al Marco Simone di Guidonia dove tra poco partecipera' alla gara-esibizione, ...