Ucraina | il presidente Zelensky annuncia | Shevchenko sarà suo consigliere

La direttiva del Cremlino. Il ministero degli Esteri di Mosca si adegua: "Un mendicante negli Usa" Per la Russia, Volodymyr Zelensky non è ...

22 set 01:57 Biden : "Su nuovi aiuti a Kiev confido in buon senso del Congresso" Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , ha dichiarato di ...

Kiev, 26 set. (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky ha incontra to a Kiev il presidente del Consiglio nazionale austriaco Wolfgang Sobotka. Il presidente ...

Al ritorno dagli Stati Uniti, dove ha parlato all’Assemblea dell’Onu, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nomina to Andriy Shevchenko come ...

Mossa a sorpresa di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Andriy Shevchenko, ex calciatore professionista e allenatore, come consigliere. Shevchenko ha anche allenato la nazionale di calcio dal 2016.

Shevchenko nuovo consigliere di Zelensky, il presidente dell'Ucraina Sky Sport

Alan Friedman: “Se Trump vincerà le elezioni darà al suo amico Vladimir Putin tutto ciò che desidera. Il repubblicano porterebbe al Cremlino la testa di Zelensky su un vassoio d’argento”.Andrij Shevchenko come George Weah. Un altro ex attaccante del Milan ora si impegna per aiutare il suo paese. L’attaccante rossonero degli anni ’90 ora è Presidente della Liberia, suo paese natale. E ...