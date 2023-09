Terna proclama i cinque vincitori del Premio Driving Energy 2023

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –, il gestore della rete elettrica nazionale, hato idella seconda edizione del “– Fotografia Contemporanea”, il concorso gratuito, aperto a tutti i fotografi in Italia, finalizzato alla promozione e allo sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore.Migliori interpreti del tema deldi quest'anno, Elogio dell'equilibrio, una cinquina di autori a prevalenza femminile: Dione Roach per ilSenior, Martina Zanin per ilGiovane, Beatrice Aiello (IED – Istituto Europeo di Design, Roma) per la Menzione Accademia. A loro si aggiungono Antonio Vacirca, che si aggiudica ilAmatori, e Lorenzo Pipi, la cui opera è risultata la ...