Quando gioca Jannik Sinner a Pechino? Definita la data | dove vederlo in tv e streaming

(Di mercoledì 27 settembre 2023)sta per tornare in campo dopo l’eliminazione subita per mano di Alexander Zverev agli ottavi di finale degli US Open e la decisione di non prendere parte alla fase a gironi di Coppa Davis. Il tennista italiano sarà impegnato nel torneo ATP 500 di, che scatterà giovedì 28 settembre sul cemento indoor della capitale cinese e proseguirà fino al 4 ottobre. L’altoatesino, attuale numero 7 del ranking ATP e ormai prossimo a qualificarsi matematicamente per le ATP Finals, esordirà contro il britannico Daniel Evans. Incrocio da non sottovalutare contro il 33enne, attuale numero 33 della graduatoria internazionale. In palio la qualificazione al secondo turno da disputare contro il vincente del confronto tra il cinese Juncheng Shang e il giapponese Yoshihito Nishioka, con una finestra verso il possibile quarto di finale ...