Gasperini | “Grande cuore | ma potevamo avere più coraggio”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Verona. Un risultato fondamentale per ritrovare il passo in trasferta dopo i due ko consecutivi contro il Frosinone e contro la Fiorentina. L’Atalanta rialza la testa nel migliore dei modi ed espugna il Bentegodi vincendo 0-1 grazie al gol di Koopmeiners. “Non dobbiamo rinunciare troppo a giocare” è stato il monito di Gian Pieronella conferenza stampa post partita, “ci siamo adattati ai loro lanci lunghi, li abbiamo gestiti bene, maun po’ diin più. A volte ci siamo adattati a rinvii e tanti errori tecnici. Quando abbiamo fatto qualcosa di meglio, abbiamo creato di più. Mi è piaciuto molto come abbiamo approcciato la partita”. Il rovescio della medaglia è l’ennesimo clean sheet (“un valore, Carnesecchi non è stato molto impegnato, anche se è stato molto attento”), ma anche tanto ...