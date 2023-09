Campi Flegrei | forte scossa nella notte Sentita anche a Napoli e Pozzuoli

(Di mercoledì 27 settembre 2023), unadi terremoto di magnitudo 4.2 ha scosso, causando grande paura tra gli abitanti. L’evento sismico si è verificato nei, con epicentro registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 3:35 del mattino a una latitudine di 40.8170 e una longitudine di 14.1560, a una profondità di soli 3 chilometri. Sebbene al momento non siano stati segnalati danni, laè stata nettamente avvertita in diverse zone di, estendendosi da Posillipo a Ponticelli. Sui social network, molti residenti hanno condiviso la loro esperienza: “Il letto si muoveva, sono caduti quadri e oggetti riposti sull’armadio, ballava tutto. Questa volta è stata fortissima”. La presenza di tali ...

Nuova scossa di terremoto, poco fa, con epicentro nei Campi Flegrei: alle 17.35 la terra ha tremato con una magnitudo di 2.8, superiore a quella di 2.2 nel sisma verificatosi alcune ore… Leggi ...Una forte scossa di terremoto (magnitudo 4.2 a 3km di profondità) nella zona dei Campi Flegrei ha svegliato in piena notte migliaia di persone alle ore 3.35 del 27 settembre 2023. La scossa è stata ...