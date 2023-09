Secondo posto in classifica per la Juventus | i bianconeri battono il Lecce

(Di martedì 26 settembre 2023) Labatte di misura (1-0) ilall'Allianz Stadium nell'anticipo della sesta giornata di Serie A. Decisivo il gol da due passi di Milik al 12' della ripresa su sponda aerea di Rabiot. Con questo successo isi portano alinsalendo a quota 13 punti e scavalcando proprio i salentini, fermi a quota 11. “Era importante vincere oggi dopo una sconfitta un po' rocambolesca, ilè una squadra arcigna, che non concede. La squadra era anche partita bene, non abbiamo concesso niente, siamo stati equilibrati in campo che è la cosa che abbiamo fatto meglio oggi, poi abbiamo avuto la pazienza di sfruttare le occasioni che abbiamo creato”. Lo ha detto il tecnico dellaMassimiliano Allegri ai ...

Lecce - Il Lecce non si ferma più: battuto 1 - 0 il Genoa nella 5ª giornata di Serie A grazie ad un gol di Oudin che, momentanemente, lancia i ...

Un tempo, quando Harry era al massimo della sua popolarità, i reparti maternità degli ospedali britannici erano pieni di neonati in procinto di ...

... adattamento live - action del popolare manga di Eiichiro Oda che ha mantenuto il titolo per ben tre settimane di seguito e che lentamente si allontana anche dalsul podio delle serie ...Decide la sfida Milik , che porta i bianconeri al. Prima sconfitta della stagione per i giallorossi di D'Aversa . Segui la sfida in ...

Juventus-Lecce 1-0: Milik riporta Allegri al secondo posto - Sportmediaset Sport Mediaset

CLASSIFICA - Juventus momentaneamente al secondo posto: -2 dall'Inter Tutto Napoli

I bianconeri riscattano il ko col Sassuolo. La Juve sale a 13 punti e al secondo posto in Serie A alle spalle dell'Inter, in attesa delle altre gare della sesta giornata di campionato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...