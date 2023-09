Meteo | le previsioni in Campania per martedì 26 settembre 2023

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,26. Avellino – Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3692m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allertepreviste: vento. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di ...