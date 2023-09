Napolitano | Dominella | “un esteta | l’eleganza nel suo dna”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 24 settembre 2023) (Adnkronos) – “Un uomo di classe, unera nel suo dna. Mai sopra le righe, ‘apparire’ era per lui importante, un segno di distinzione e rispetto anche nei confronti delle persone con le quale doveva relazionarsi”. E’ il ricordo di Stefano, presidente della maison Gattinoni che per lunghi anni, anche quando era alla guida di Altaroma, ha frequentato la famiglia del presidente emerito scomparso e la sua consorte, donna Clio. E aggiunge all’Adnkronos: “L’abito era lo specchio dell’uomo o della donna che aveva davanti. Me lo confessò un giorno: ‘carol’abito fa il monaco… Dall’apparente esteriorità comincio già a farmi un’idea della persona con la quale dovrò confrontarmi. Era un uomo curioso, disinvolto, avido di sapere, anche di alta moda, lo ...