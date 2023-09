Fabio Grosso al Lione comincia con una sconfitta col Brest che è primo in Ligue 1

(Di domenica 24 settembre 2023)male l’avventura dialla guida del(è stato preferito a Gattuso). L’Ol perde in casa delper 1-0,sorpresa di quest’inizio di campionato, sono primi in classifica da soli con 13 punti in 6 partite. Il, invece, di punti ne ha appena due. La partita è finita 1-0 e ilha segnato solo nel finale ma il dominio è stato netto e costante. Ilha perso solo contro il Marsiglia. Ha battuto Lens (3-2), Le Havre (2-1) ha vinto a Reims (2-1) e ora contro ildefinito pallidissimo da L’Equipe. Il quotidiano sportivo francese scrive che Per la sua prima uscita come allenatore del, l’italianoha avuto la ...

Falsa partenza persulla panchina del Lione. Dopo aver assistito dalla tribuna allo 0 - 0 in casa col Le Havre, l'allenatore italiano ha debuttato con una sconfitta per 1 - 0 sul campo del Brest, che trova ...

Per il Lione due punti in sei partite. L'Equipe: l'italiano Fabio Grosso ha avuto la conferma che il lavoro sarà enorme Comincia male l'avventura di Fabio Grosso alla guida del Lione (è stato ...Non comincia nel migliore dei modi Fabio Grosso sulla panchina del Lione. L'ex allenatore del Frosinone perde per 1-0 a Brest. Decisiva la rete all'87' dell'attaccante classe '94 Steve Mounie.