Recoba | «Ronaldo? Un aneddoto incredibile! Ma dall’Inter nel cuore un altro»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023)ha giocato all’Inter dal 1997 al 2007, fatta eccezione per i primi sei mesi del 1999 in prestito al Venezia. Il Chino, in un divertente dialogo in Argentina con Libero su TyC Sports, ricorda due aneddoti di cui uno su. AL TOP – Alvaroricorda ancora con affetto: «Uno dei migliori con cui ho giocato. Ricordo la potenza, la velocità e il passo corto che aveva, anche quanti colpi riceveva ma riusciva ad andare via. Una volta eravamo a Milano, a casa di un nostro compagno: forse Ivan Zamorano. C’era anche Diego Pablo Simeone, eravamo con le compagne eviveva nell’appartamento vicino. Gli dicevamo di venire a salutarci, ci disse di salire: lasciammo le compagne giù e, una volta aperta la porta usciti dall’ascensore, c’era una festa molto divertente. Salutammo restando ...