TEDxBergamo l’8ª edizione si concentra sul tema Trame

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 settembre 2023) Bergamo.sta per tornare. Domenica 8 ottobre, dalle 14 alle 18.30, il Teatro Sociale ospiterà (per la terza volta, dal 2014) la nuovadell’ormai tradizionale evento di conferenze multidisciplinari. Come noto, TED è acronimo di Technology Entertainment Design, cioè l’àmbito di interesse iniziale – dal 1984 – delle conferenze; successivamente – dopo il 1990 – esse si aprirono anche ai settori scientifico, culturale e accademico). Nove gli speakers ed una la performer che saliranno sul palcoscenico dello storico edificio (collocato nel cuore di Città Alta) per offrire – alle circa 600 persone che gli organizzatori si augurano possano seguire di persona l’evento – le loro personali riflessioni sulla parola-assegnata: “”. Si tratterà della Filosofa Laura Campanello; della Direttrice del Centro ...