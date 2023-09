Le distanze- It’s life

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 21 settembre 2023) Nuovo singolo per la rock band Le, nei principali store digitali con “” (etichetta Nove Eventi srl – distribuzione Universal Music Italia), un brano che racconta di quanto sia difficile raggiungere i propri sogni e delle ostilità che si devono affrontare quotidianamente, difficoltà emotive, emozionali, relazionali e pratiche del genere. Andrea: -Con questo brano voglio che l’ascoltatore si immerga nei due principali pilastri testuali, il pilastro “È Vita!” () e il pilastro “difficoltà” nel raggiungere “la vita”, evidenziati dal forte differenziamento musicale, che esprime in una forma quasi dance, i contrasti emozionali.l’ho sempre definito come l’insieme di tanti generi, a formare un genere nuovo e unico, forse innovativo e mai ...