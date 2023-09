Grillo | Schlein? Persona colta | ma non lascia un granché

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 settembre 2023 "l'ho sentita, è una, poi non miun granchè di strascico. Ma un po' tutti i politici sono così". Così Beppe, a Roma per incontrare i vertici ...

Roma, 21 settembre 2023 "l'ho sentita, è una persona colta, poi non mi lascia un granchè di strascico. Ma un po' tutti i politici sono così". Così Beppe, a Roma per incontrare i vertici del M5s.Con una contraddittoria giravolta da Guinnes dei primati, Beppedà il benservito a Elly. Interpellato dai giornalisti sulla leader Pd, il co - fondatore e garante del Movimento Cinque ...

