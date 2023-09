CioccolaTò 2023 | la kermesse sul cibo degli dei a Torino

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 21 settembre 2023)– ph Giorgia Bertolino– Dal 27 ottobre al 5 novembresi trasforma in una grande cioccolateria a cielo aperto: torna, ladedicata aldei, ormai un must del calendarioeventi della città, un viaggio lungo dieci giorni fatto di gusto, spettacoli e visite guidate che coinvolge tutti i sensi e regala emozioni a ogni assaggio. 1 milione di visitatori, oltre 72 mila kg di cioccolato venduti, 150 eventi tra Piazza San Carlo e le location diffuse in città, 8000 presenze alle degustazioni e agli showcooking e oltre 400 mila partecipanti solo nel primo weekend: sono questi i numeri dell’ultima edizione diè, senza dubbio, la capitale italiana del ...