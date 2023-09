Asti | sparatoria in via Garibaldi

(Di giovedì 21 settembre 2023)questa sera in via Garibladi nel cuore del centro storico di. Dalle prime informazioni pare che un uomo abbia esploso almeno un colpo di pistola in strada, scappando poi in direzione ...

questa sera in via Garibladi nel cuore del centro storico di. Dalle prime informazioni pare che un uomo abbia esploso almeno un colpo di pistola in strada, scappando poi in direzione ...L'uomo, che da poco aveva compiuto 90 anni, è deceduto nella sua casa dicircondato dalla ... ma nel sequestro furono coinvolte in unadiverse persone con un carabinieri e una ...

Asti, sparano a una donna mentre passeggia con la figlia: è grave La Nuova Provincia - Asti