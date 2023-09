Kris Statlander | “Io e Jade avevamo qualcosa da dimostrare”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il main event della scorsa puntata di AEW Rampage ha visto contrapporsi per la seconda volta l’attuale TBS Champione l’ex campionessaCargill, al suo primo (ed ultimo) match dopo circa 4 mesi di pausa. Lo scorso maggio, a Double or Nothing 2023,aveva messo fine alla striscia di imbattibilità di(61-0) conquistando il TBS Championship.era campionessa da 508 giorni e aveva appena sconfitto Taya Valkyrie. Quella stessa seraè ritornata dopo essersi ripresa da un infortunio al ginocchio e, nel giro di un minuto, ha messo al tappeto. A Rampage, le due hanno dato vita ad una battaglia di circa 10 minuti ricca di manovre di potenza, nearfall, il tutto con un pubblico ...