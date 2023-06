Roland Garros | la Regina è ancora Iga Swiatek | fa tris in carriera

(Di sabato 10 giugno 2023) Parigi – Ladellei. Igasi porta a casa e per la terza volta di fila il trofeo francese che la blinda in cima alla classifica mondiale della Wta. La polacca aveva trionfato lo scorso anno e si replica nel 2023. Lo fatto oggi pomeriggio, sul rosso di Parigi, con Karolina Muchiva, indomita e determinata. Non è bastato. Iga ha sfoderato il suo talento e ha vinto con il risultato finale di 6-2 5-7 6-4: “Prima di tutto brava Karolina: fin dai nostri primi allenamenti sapevo che ci saremmo affrontate su un palcoscenico come questo e credo che accadrà altre volte: ho sempre ammirato tanto il tuo tennis così vario”. Dice laa margine della gara, come riporta l’Ansa. La numero 1 del mondo si rivolge poi alla sua squadra: “Lo so che per voi sono ...

Karolina Muchova è riuscita nell'impresa di darci una partita (alla vigilia non era scontato) ma non in quella di regalarsi una vittoria al. Due volte avanti di un break nel terzo set, e due volte rimontata, ha fatto tremare Iga Swiatek, la numero uno del mondo. Non è però riuscita a farla crollare (6 - 2 5 - 7 7 - 5). Ci ha ...E la piu' giovane a vincerne cosi' tanti Slam dai tempi di Serena Williams (Us Open 1999,, Wimbledon e Us Open 2002): la prima dai tempi di Henin a vincere per due anni di fila. Nella ...L'argentino, reduce dal secondo turno al, debutterà contro la wild card Gianmarco Ferrari. Non solo Thiem, tutto pronto per i derby azzurri " In un tabellone principale che al momento ...

