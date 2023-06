Roland Garros 2023 | Lorenzo Schiahbasi e Gabriele Vulpitta a un passo dall’impresa | il doppio juniores perde la finale

(Di sabato 10 giugno 2023)Sciahbasi enon sono riusciti nell’impresa di vincere il torneo dial. La coppia italiana era giunta all’atto conclusivo dello Slam al termine di una spettacolare cavalcata, ma insi è dovuta arrendere in due set al cospetto del russo Yaroslav Demin e del messicano Rodrigo Pacheco Mendez (numeri 1 del tabellone). Gli azzurri si sono impegnati al massimo sulla terra rossa di Parigi, venendo però sconfitti con il punteggio di 6-2, 6-3 in 59 minuti di gioco sul Campo 6. I nuovi campioni hanno firmato il 70% contro il 53% degli azzurri, hanno concretizzato 5 break point su 12 (contro il 2 su 4 dei nostri portacolori). Diamo qualche informazione in più sui due italiani che ...

"Nella finale non penserò a dover vincere a tutti i costi; sentirei solamente la pressione", le parole del norvegese in vista del match di domenica contro Djokovic Ci si poteva aspettare un po' più di ...Non saranno le finali che sognavamo, quelle del, ma c'è una speranza che siano finali tutte da guardare. Che gli "underdog" - termine diventato di moda ormai anche in Italia - diamo battaglia e si facciano rispettare non ...Swiatek - Muchova è la finale del singolare femminile del2023: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming. Né Sabalenka, né Rybakina, le due che ultimamente hanno fatto l'impresa estromettendola sia da Madrid che da Roma. ...

Il big match finisce male: Alcaraz paralizzato dai crampi, Djokovic in finale con Ruud La Gazzetta dello Sport

Nella finale del Roland Garros saranno Swiatek e Muchova a contendersi il titolo: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...