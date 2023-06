LIVE Manchester City-Inter 1-0 | gol Rodri Incredibile Dimarco!

(Di sabato 10 giugno 2023)è l’incontro valido per la finale di UEFA Champions League 2022-2023: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Pep Guardiola. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21, si gioca all’Ataturk Olimpiyat Stadyumu di Istanbul. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo:, finale Champions League: segui la partita in diretta Segui-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO– Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi ...

È iniziata la finale di Champions League tra Manchester City ed Inter. In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti che vi accompagneranno lungo la serata più importante dell’anno. Occasione c ...MANCHESTER CITY-INTER 1-0 (68' Rodri) LA PARTITA LIVE 71' - Dimarco si divora il pareggio: prima prende la traversa di testa poi è pronto sul tap-in di testa ma la palla ...