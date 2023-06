Green Pass eterno | cos’è davvero e cosa serve

Leggi su cultweb

(Di sabato 10 giugno 2023) Forse avrete sentito parlare dimae come funzionerà? Proviamo a fare un po’ di chiarezza: lasciando da parte le teorie complottiste, sarà una sorta diaporto sanitario che servirà a verificare l’avvenuta vaccinazione contro alcune malattie pericolose o le vaccinazioni necessarie per l’ingresso in determinati paesi. Un documento che arriva in seguito ad un accordo siglato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l’Unione europea per facilitare la circolazione e lo scambio dei dati sanitari, accelerare la ricerca scientifica e migliorare lo sviluppo della telemedicina. In sostanza, Ma facciamo uno indietro. Lunedì 5 giugno 2023, la commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides e il direttore generale dell’Oms ...