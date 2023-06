Champions League | la ‘doppia fatalità’ di Guardiola | persegue un’impresa senza precedenti a livello di allenatore

(Di sabato 10 giugno 2023) 2023-06-09 19:18:43 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Pepè, di nuovo, alle porte dell’Olimpo. Nel 2009, con il ‘suo’ Barcellona ha già fatto la storia vincendo la finale contro lo United (2-0) e diventando ilpiù giovane (38 anni e 129 giorni) a vincere la. Era il suo esordio sulle panchine d’élite e, mesi dopo, è diventato il primo a vincere il ‘sestetto’: campionato, coppa, campioni, supercoppa spagnola ed europea e mondiale per club. Vinco tutto. Un traguardo che solo ‘Hansi’ Flick (Bayern, 2020) ha ripetuto. “Lami ha regalato tanti brutti momenti… ma mi ha dato molto di più di quanto potessi immaginare”,ha riconosciuto la UEFA. Non èmotivo. Ne ha vinte tre, una ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanentiLe probabili formazioni di Manchester City - Inter Nell'Inter al momento non sembrano esserci dubbi: Brozovic in vantaggio su Mkhitaryan, che comunque ...... Beppe Marotta ha parlato a Sky della partita che domani sera vedrà la finale di. EMOZIONE - 'Se dormiremo Siamo vaccinati ormai... E' un evento straordinario ma c'è la giusta ...Manchester City - Inter è la finale della2022 - 23 e si gioca sabato alle 21:00: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici. Sogno e ossessione. È stato l'esterno nerazzurro Federico Dimarco in conferenza stampa a ...

Ecco cosa ha detto Pep Guardiola prima della finale di Champions League contro l'Inter. Il manager spagnolo non si preoccupa della storia o dei pronostici, è solo concentrato sul fatto che il Manchest ...