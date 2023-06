Buon compleanno a… Rafael Leao

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 giugno 2023) Oggicompie 24 anni. Non sono giorni facili in casa Milan e men che mai quello di oggi, che potrebbe vedere i cugini alzare la coppa delle grandi orecchie Oggicompie 24 anni. Non sono giorni facili in casa Milan e men che mai quello di oggi, che potrebbe vedere i cugini alzare la coppa delle grandi orecchie. Sotto questo versante, tutto si tiene in queste ore: sarà impossibile avvicinarsi alla visione di Manchester City-Inter senza pensare a quel che il portoghese avrebbe potuto essere nella semifinale di Champions. Tra il derby mancato dell’andata – e tutti sanno quanto quella assenza abbia condizionato la prestazione rossonera – e quello vissuto con mille difficoltà al ritorno, quando la sua accelerazione con conclusione di poco fuori ha fatto pensare che sì, l’ipotesi della rimonta aveva ...