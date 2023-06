Roland Garros | i crampi fermano Alcaraz | Djokovic in finale e a un passo dalla storia

(Di venerdì 9 giugno 2023) La sfida più attesa del, la semifra il serbo Novake il numero uno al mondo Carlos, finisce nel peggiore dei modi. Non è stata infatti una manifesta superiorità a permettere al “vecchio”di aggiudicarsi il match, ma piuttosto la tenuta fisica della giovane stella spagnola., da tutti dato come favorito prima dell’incontro, è statao tradito daie probabilmente da un infortunio muscolare nel corso del terzo set.ovviamente ne ha approfittato, strappano il pass per la sua settimanel torneo parigino: in caso di vittoria, diventerebbe il più vincente di sempre nelladegli Slam, superando Rafa Nadal. Dopo un primo set vinto ...

... sul punteggio di 1 - 1, Novak Djokovic ottiene un break senza dover disputare neanche un punto per un problema fisico occorso a Carlos Alcaraz Nel terzo set della semifinale deltra ...Il serbo vince in 4 set, il numero 1 del mondo k.o. Novak Djokovic in finale al2023. Il serbo 35enne, testa di serie numero 3, in semifinale sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, per 6 - 1, 5 - 7, 6 - 1, 6 - 1. L'iberico, dopo aver pareggiato i ...18:25 - Novak Djokovic è il primo finalista del: Alcaraz in pratica conclude la sua partita dopo 2 set scegliendo di non ritirarsi: 6 - 3 5 - 7 6 - 1 6 - 1. Il serbo giocherà per ...

Alcaraz si ferma per infortunio, break automatico di Djokovic: fischi del Centrale Eurosport IT

