La mitica pizza napoletana di “Da Michele” sbarca nei supermercati tra i surgelati | web diviso

(Di giovedì 8 giugno 2023) Gli amanti e cultori della veranapoletano potrebbero rimanere scioccati da questa notizia. A darla è la rivista Gambero Rosso: L’Antica Pizzeria Da, insegna che ha fatto la storia dellaa Napoli, dove fin dal 1870 sforna Margherita e Marinara nel rispetto della ricetta di famiglia, oranella grande distribuzione, al reparto, con la sua margherita, frutto della collaborazione tra la famiglia Condurro (proprietari della pizzeria) e Roncadin, azienda di Meduno, in provincia di Pordenone, specializzata nel settore delle pizze surgelate di qualità. Un impasto fatto con soli cinque ingredienti, avvolto in un film protettivo biocompostabile e un packaging in fibra vergine per poter gustare la tonda direttamente nel cartone. “Con un lungo lavoro di ricerca e ...

Per finire in bellezza non potevamo farci mancare laCova Fumada, che a parte essere il ...catalani che ci guardano straniti come se conoscessi un cinese che ci è rimasto sotto con la. ...Errico Porzio che con la sua estrema umiltà, caparbietà e con grande sacrificio, partendo semplicemente dalla sua passione per la, è diventato un grande imprenditore e personaggio di successo. ......essere operativa l'ormai" Baracchina della Pol. ", il punto di ristoro e di ritrovo centrale dell'estate sanvitese che vi allieterà con le classiche piadine e tigelle, la novità dellae ...

La pizza surgelata di Antica Pizzeria Da Michele arriva nei supermercati- Gambero Rosso Gambero Rosso

La pizza di Antica Pizzeria Da Michele arriva nei supermercati in versione surgelata, produrla è l'azienda Roncadin.Il noto maestro napoletano protagonista di una lezione con gli allievi della scuola dei mestieri di corso Re Ruggero ...