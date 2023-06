Taekwondo | dal 9 all’11 giugno la quarta edizione del Roma Grand Prix

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dal 9il Foro Italico diospiterà ladeldi, una delle quattro tappe più importanti al mondo di qualificazione olimpica. Le gare si terranno nello stadio ‘Nicola Pietrangeli’, per un evento aperto al pubblico senza limitazioni e totalmente gratuito. La kermesse assegnerà punti per la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Saranno 256 gli atleti partecipanti (32 best ranking mondiali per ciascuna categoria olimpica), con un totale di 49 team ufficiali nazionali più un team dei Rifugiati e 194 tra coach e ufficiali di gara. SportFace.