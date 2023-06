Inter | Graziani | “Inzaghi? Marotta deve rinnovargli il contratto subito”

(Di lunedì 5 giugno 2023)venuto negli studi di ‘Sport Mediaset’, Ciccioha analizzato il momento dell’, proiettando il suo seguardo verso l’imminente finale di Champions League: “L’ieri mi è piaciuta tanto, negli ultimi tre mesi è stata stratosferica e con il City se la può giocare. Qualche critica adl’abbiamo fatta, ma ora non puoi dirgli nulla. Anzi,sbrigati aancora il. Dzkeo o Lukaku titolare? Io in questo momento sceglierei Lukaku”. SportFace.

Alle 14.50 'Tutto il calcio minuto per minuto' con Massimiliano. In scaletta due partite ... A seguire, alle 20.45, la radiocronaca di- Atalanta sarà affidata a Giuseppe Bisantis. In......Ferraris Pietro Ferraris vinse nella sua carriera sei titoli di Serie A con l'Ambrosiana -e ... Il suo sodalizio con Francescoera noto come 'i gemelli del gol'. Nel 2014 Pulici è stato ...

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così in vista della finale di Champions League di sabato prossimo tra City e Inter ...Barella segue Ivan Provedel della Lazio, miglior portiere, Kim Min-jae del Napoli, miglior difensore, e Nicolò Fagioli della Juventus, miglior Under-23. – La Lega Serie A incorona Nicolò Barella come ...