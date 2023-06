Pugno al volto e ruba lo smartphone | arrestato 34enne

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 3 giugno 2023) Colpisce con unaluna persona e poi le porta via loper resistenza a pubblico ufficiale e rapina Colpisce con unaluna persona elo. È accaduto ieri pomeriggio a Napoli in via Carlo Poerio. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. Gli agenti del Commissariato Vicaria – Mercato svolgevano un consueto servizio di controllo del territorio. Hanno notato un uomo che, dopo aver colpito con ununa persona alfacendola rovinare a terra, le ha sottratto il telefono cellulare dalle mani per poi darsi alla fuga. Tenpestivo l’intervento dei poliziotti. Hanno inseguito e raggiunto l’uomo in via Carriera Grande ma quest’ultimo, nel ...