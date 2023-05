Connect e Sant’Egidio presentano il 4 giugno “Non dire che non è il tuo paese”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Nonche non è il tuo”: l’antologia di racconti che celebra la ricchezza del continente nero.il 4a Roma il libro di Nnamdi Oguike, promessa della letteratura internazionale. Dodici storie ambientate in diversi paesi del continente nero e non, rapl’itinerario che si preparano a percorrere i lettori di “Nonche non è il tuo” di Nnamdi Oguike, alla scoperta di un atlante geografico narrativo che trascende ogni tentativo riduzionistico dell’Africa. Il libro sarà presentato da, associazione che si occupa di comunicazione sociale a tutela delle minoranze, e dalla Comunità di, domenica 4, ...