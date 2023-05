(Di domenica 28 maggio 2023) Un momento delicato per la sua carriera: il conduttoredalle scelte di. Da ormai tanti anni fedele a, il celebre conduttore è diventato uno dei più amati della televisione italiana. Per il suo futuro vorrebbe qualcosa di più e non ha mancato di farlo presente ai piani alti dell’azienda milanese.ha sempre mostrato una professionalità fuori dal comune: la sua carriera ha visto momenti esaltanti alla guida di numerosi show pre-serali che hanno avuto un boom incredibile di ascolti., la delusione cocente da– Ansa – grantennistoscana.itnon è più felice di stare in studio, ma vorrebbe fare un format ‘on ...

... anche, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli). E poi non si può non citare C'è posta per te (in arrivo a gennaio 2024). E c'è ancora l'incognita La Talpa: tornerà finalmente in ...Indiscrezione:, gelo a Mediaset. Siamo al punto di rotturaDurante la sua lunga carriera di talent scout ha scoperto e prodotto numerosi artisti musicali e televisivi, tra cui Amadeus,, Jovanotti, Fiorello, Beppe Fiorello, Fabio Volo, Leonardo ...

Gerry Scotti deluso da Mediaset, l’ultimo gesto è un vero affronto Grantennis Toscana

Michelle Hunziker stava dando il latte al nipotino Cesare quando non è riuscita a trattenere le lacrime: “Ogni volta che lo guardo mi viene da ...“Il gossip è la prima forma di democrazia”. Fedeli a questo motto – da lui coniato – proponiamo la nuova puntata della rubrica che Roberto Alessi, giornalista tra i più ben informati in Italia e diret ...