Donnalisi | la sorpresa di Edoardo è un flop | il simpatico siparietto sui social

(Di domenica 28 maggio 2023)inseparabili da Milano in Svizzera: ladiDonnamaria si rivela un. La delusione di Antonella condivisa suifanno sul serio, ormai sono inseparabili nella vita reale dopo essersi conosciuti al reality show di Canale 5, Il Grande Fratello Vip 7. I due hanno trascorso un sabato sera fuori dall’ordinario. Da Milano, infatti, dopo la richiesta di Antonella Fiordelisi aDonnamaria, lui ha pensato bene di portarla in Svizzera ma lasi è rivelata unper la fidanzata. Vediamo cosa è successo. Ladi Donnamaria a Antonella Donnamaria ieri sera ha deciso di organizzare unaper Antonella. Tutto è partito da una richiesta ...

non c'è stata colei che ha animato il Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi. Nemmeno il fidanzato Edoardo Donnamria si è visto. Ufficialmente i due hanno spiegato di non aver ......streaming un mese fa e per onorare e diffondere la bravura di Drojette c'è stata questa. I ... ormai amica della coppiae per questo presente al flashmob insieme a Matteo Diamante . ...I loro supporters si chiamano '' e sono rimasti molto colpiti da questo festeggiamento davvero molto tenero e romantico. Per tanti, la coppia non sarebbe durata, e invece, con, pare ...

Flashmob per Edoardo Donnamaria: i Donnalisi invadono Roma SuperGuidaTV

Donnalisi inseparabili da Milano in Svizzera: la sorpresa di Edoardo Donnamaria si rivela un flop: la delusione di Antonella condivisa sui social ...Un compleanno dal sapore dolce amaro per il cantante pugliese Al Bano. Continuate a leggere per scoprire cosa è andato storto. È davvero difficile trovare qualche persona che non abbia cantato – anche ...