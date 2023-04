Papa Francesco acclamato dai fedeli | riceve in dono un mazzo di fiori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Vedere Papa Francesco uscire dal Gemelli e abbracciare due genitori che hanno appena perduto la propria bambina di… - RaiNews : Lasciando l'ospedale, dopo essere stato dimesso, Papa Francesco è sceso dall'auto per dare conforto a una mamma e u… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiorgiaMeloni ha appreso con gioia la notizia delle dimissioni dal Policlinico Gemelli di Papa Franc… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: A Odessa la quinta Carovana di Pace “Stop The War Now”. Papa Francesco la benedice da piazza San Pietro - QdSit : Papa Francesco “Prendiamoci cura di chi viene lasciato solo” -

"Fratelli e sorelle, un amore così, - sottolinea- tutto per noi, fino alla fine, può ... Quindi al termine della celebrazione delle Palme il, prima di guidare in piazza San Pietro la ...Roma, 02 aprile 2023attraversa piazza San Pietro in papamobile per la tradizionale benedizione delle palme.riceve la cintura nera della pace. La consegna è avvenuta sabato durante l'udienza privata a cui ha preso parte, tra gli altri, anche la delegazione Kankudojo di Parabiago . Ecco cosa è ...

Papa Francesco ha rivolto oggi "una speciale benedizione alla Carovana di pace che in questi giorni è partita dall’Italia per l’Ucraina”. Prendendo nuovamente la... Francesco si fa voce dei popoli sfr ...In evidenza su TicinoNotizie.it le notizie di rilevanza nazionale e internazionale più importanti del giorno. ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono popoli interi sfru ...