Paola Egonu | selfie di coppia a sorpresa | il commento infiamma i social

(Di domenica 2 aprile 2023) Un rapporto che si basa su una grande stima, soprattutto, come aveva sottolineato la stessa Giuditta, qualche tempo fa, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. 'Si impara sempre tanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Maurizia Cacciatori, icona della pallavolo italiana, smentisce la collega Paola Egonu! E’ inaccettabile che l’Ital… - NicolaPorro : Leggete le parole di #Aouani: che lezione per Paola #Egonu ?? - UnknowRaviola : @ChiodiDonatella paura di taggarli? @paola_egonu @aboubakar_soum - raff_lore : PAOLA EGONU- UNA LEZIONE SUI DIRITTI DI CUI NON AVEVAMO BISOGNO. se vuoi sostenere la pagina Pubble abbonati o off… - RA_LoriDue : grande lezione di Pubble ad una che gioca bene a pallavolo ma..... -

, il romanticismo viaggia sui social network: la dichiarazione d'amore conferma i sospetti dei follower. Non è certo la prima volta. Perché a dire la verità lo fa ogni volta che si presenta ...Altri articoli di Vanity Fair che vi potrebbero interessare: -: "Che ne sai di me" - Manuel Bortuzzo: "La fortuna nella mia sfortuna" - Bebe Vio: "Evvaaaai mi sono arrivate le mani ed i ...Oramai è cosa nota, il prossimo annonon vestirà più la maglia del Vakifbank Istanbul. Dopo un solo anno la giocatrice ex Imoco Conegliano arriverà a Milano. Chi la sostituirà in Turchia Stando alle ultime voci di mercato ...

Volley, il Vakifbank ha deciso: ecco chi sostituirà Paola Egonu Virgilio Sport

Paola Egonu, il romanticismo viaggia sui social network: la dichiarazione d'amore conferma i sospetti dei follower.Paola Egonu è tornata a giocare nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, dopo aver saltato le ultime tre partite (si era riposata per rendere al meglio in Champions Leagu ...