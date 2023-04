L’intramontabile truffa dello specchietto | ecco perchè è diventata così famosa

Leggi su tecnoandroid

(Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Laè una delle più antiche, e nonostante oggi sia il 2023 continua a dare i suoi frutti. La principale paura degli automobilisti di tutto il mondo è il furto d’auto. Il numero di questo tipo di furti è aumentato notevolmente nell’ultimo anno, anche a causa della crisi, e la maggior parte delle volte gli autori sono sempre persone che non riescono ad arrivare a fine mese. I furti d’autocome laspecchio fruttano molto, motivo per cui molte persone cedono alla tentazione. Il furto d’auto è una fonte di guadagno enorme sia per chi lo commette sia per chi ne ricicla le parti. Lainfatti è un classico intramontabile, che negli anni si è aggiornato per dare ...