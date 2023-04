“La recita è finita”. GF Vip 7, Tavassi e Nikita allo scontro finale: lui la umilia (Di domenica 2 aprile 2023) GF Vip, Edoardo Tavassi non crede all’amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. È giunto il momento della verità: tra poche ore, lunedì 3 aprile, il pubblico scoprirà chi è il vincitore di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Quest’ultimo, come sapete, è affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, oltre alla ‘bastarda col tablet’ Giulia Salemi. In finale sono arrivati in cinque: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Un sesto finalista, novità assoluta, sarà scelto tramite un altro televoto tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Tante le sorprese nelle ultime settimane, dalle squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro all’uscita di Antonella Fiordelisi e di Luca Onestini. Proprio sulla fidanzata ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 aprile 2023) GF Vip, Edoardonon crede all’amicizia traPelizon e Antonella Fiordelisi. È giunto il momento della verità: tra poche ore, lunedì 3 aprile, il pubblico scoprirà chi è il vincitore di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Quest’ultimo, come sapete, è affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, oltre alla ‘bastarda col tablet’ Giulia Salemi. Insono arrivati in cinque: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, EdoardoPelizon. Un sesto finalista, novità assoluta, sarà scelto tramite un altro televoto tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Tante le sorprese nelle ultime settimane, dalle squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro all’uscita di Antonella Fiordelisi e di Luca Onestini. Proprio sulla fidanzata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZottiCecilia : @Mswatzon1 Inqueta a tanti...tav ha detto spontaneamente quello che voleva dire ed abbiamo capito che lui non è un… - orchisary : @robimanga_ Oh sì invece eccome! Non è ancora finita, arriveranno ad insultarla pesantemente e a criticare il modo… - AnnaelisaSirag1 : @Potreivomitare0 ??mo è finita la recita - lauramaglione20 : @jordmungandrr Dai è quasi finita la recita ???? - giorgiamarin2 : @GF_diretta Le due farine perfide come le streghe di incorvaia. Furba la trovata della finta coppia con Tavassi che… -