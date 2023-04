ATP Marrakech 2023 | Lorenzo Musetti parte alla ricerca di sé stesso

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) Oggi a Miami ci sarà l’ultimo atto della stagione sul cemento outdoor con la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, ma da domani inizia un’altra storia. Si torna sulla terra rossa, con la prima settimana di aprile che farà da apripista con tre tornei in vista del Masters1000 di Montecarlo. Fra questi, il circuito si fermerà a, in Marocco, arrivatotrentasettesima edizione dopo il successo dello scorso anno di David Goffin. Tra icipanti, spicca il nome di, titolare della prima testa di serie. Il ragazzo di Carrara non ha per nulla brillato in questoed ha incassato sconfitte in serie nei due 1000 statunitensi ma soprattutto sul mattone tritato in Sudamerica. C’è bisogno di un reset per poter tornare a macinare punti validi per la classifica ...