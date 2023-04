"Operazione politicamente suicida": Mughini zittisce chi lincia Ignazio La Russa (Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Ignazio La Russa sull'attentato di via Rasella hanno tenuto banco ieri a Stasera Italia, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli su Rete 4. Le dichiarazioni fatte dal presidente del Senato sull'episodio della Resistenza che causò la morte di 33 tedeschi e portò alla rappresaglia nazista dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, ha scatenato la sinistra, che poi ha sparato a zero su di lui. "Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non nazisti delle SS", questo quanto detto dal presidente del Senato al podcast di Libero Terraverso. La sinistra lo ha subito accusato di revisionismo storico e di ricostruzioni inaccettabili. Giampiero Mughini, ospite della Palombelli, ha provato a mettere le cose in chiaro: "Via Rasella è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Le parole diLasull'attentato di via Rasella hanno tenuto banco ieri a Stasera Italia, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli su Rete 4. Le dichiarazioni fatte dal presidente del Senato sull'episodio della Resistenza che causò la morte di 33 tedeschi e portò alla rappresaglia nazista dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, ha scatenato la sinistra, che poi ha sparato a zero su di lui. "Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non nazisti delle SS", questo quanto detto dal presidente del Senato al podcast di Libero Terraverso. La sinistra lo ha subito accusato di revisionismo storico e di ricostruzioni inaccettabili. Giampiero, ospite della Palombelli, ha provato a mettere le cose in chiaro: "Via Rasella è ...

