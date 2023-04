La Russa e le frasi su Via Rasella: mi scuso con chi si è sentito offeso. Schlein: non basta (Di sabato 1 aprile 2023) Non si placa la polemica sulle parole di Ignazio La Russa. Il presidente del Senato, che aveva definito la vicenda dell'attentato a Via Rasella una pagina non nobile della Resistenza scatenando le ire ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 aprile 2023) Non si placa la polemica sulle parole di Ignazio La. Il presidente del Senato, che aveva definito la vicenda dell'attentato a Viauna pagina non nobile della Resistenza scatenando le ire ...

