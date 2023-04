F1: Australia; Leclerc amaro 'mancato troppo per essere davanti' (Di sabato 1 aprile 2023) "Avevamo paura che la pioggia arrivasse, quindi abbiamo deciso di spingere subito. Purtroppo c'è mancato troppo per essere davanti, ma dobbiamo vedere con la squadra che cosa è successo con Carlos (... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) "Avevamo paura che la pioggia arrivasse, quindi abbiamo deciso di spingere subito. Purc'èper, ma dobbiamo vedere con la squadra che cosa è successo con Carlos (...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lerstappens : RT @wolfsxtar: MA VOI VI RENDETE CONTO CHE NEL 2022 LECLERC HA FATTO IL SUO PRIMO GRANDE SLAM IN AUSTRALIA CON LA POLE IL GIRO VELOCE LA VI… - F1ingenerale_ : Delusione in qualifica per un Leclerc che ha espresso in radio tutto il suo malumore #F1 #AustralianGP #AusGP… - glooit : F1: Australia; Leclerc amaro 'mancato troppo per essere davanti' leggi su Gloo - 1000Cuori : ?? F1 - GP dell'Australia, pole Verstappen! Solo quinto Sainz, Leclerc settimo. ?? - galimba21 : RT @wolfsxtar: MA VOI VI RENDETE CONTO CHE NEL 2022 LECLERC HA FATTO IL SUO PRIMO GRANDE SLAM IN AUSTRALIA CON LA POLE IL GIRO VELOCE LA VI… -