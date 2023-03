Tottenham, sospeso ufficialmente Paratici: il comunicato (Di venerdì 31 marzo 2023) Sospendione ufficiale per Fabio Paratici dopo le ultime comunicazioni da parte della FIFA: il comunicato del club Fabio Paratici è stato sospeso ufficialmente dal Tottenham dopo i fatti con la FIFA di questi ultimi giorni. A comunicarlo è lo stesso club. LA NOTA – «Questa settimana – 29 marzo 2023 – la Commissione Disciplinare della FIFA ha annunciato la decisione di estendere le sanzioni della Federcalcio italiana (FIGC), relative a Fabio Paratici, a livello mondiale. Questa decisione è stata presa in anticipo rispetto all’udienza di Appello di Fabio Paratici contro le sanzioni della FIGC del 19 aprile 2023, il cui esito sarebbe stato poi valutato da ulteriori soggetti interessati, tra cui il Club. Data l’inaspettata sentenza della FIFA, le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Sospendione ufficiale per Fabiodopo le ultime comunicazioni da parte della FIFA: ildel club Fabioè statodaldopo i fatti con la FIFA di questi ultimi giorni. A comunicarlo è lo stesso club. LA NOTA – «Questa settimana – 29 marzo 2023 – la Commissione Disciplinare della FIFA ha annunciato la decisione di estendere le sanzioni della Federcalcio italiana (FIGC), relative a Fabio, a livello mondiale. Questa decisione è stata presa in anticipo rispetto all’udienza di Appello di Fabiocontro le sanzioni della FIGC del 19 aprile 2023, il cui esito sarebbe stato poi valutato da ulteriori soggetti interessati, tra cui il Club. Data l’inaspettata sentenza della FIFA, le ...

